В Индустриальном районе откроют новый детский сад

Ясли-сад №333 откроют в 2020 году в Индустриальном районе, в пер. Ивана Каркача, 28.
Решение о создании дошкольного учебного учреждения было принято сегодня, 18 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
Напомним, что детский сад функционировал до 1996 года, потом был закрыт, и здание использовалось школой №121.
В 2020 году восстановят медицинский блок, прачечную, пищеблок, выполнят ремонт в трех группах, рассчитанных на 70 детей, а также благоустроят территорию и установят игровую площадку. В дальнейшем детский сад будут расширять. Всего он рассчитан на шесть групп (110 детей).
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: