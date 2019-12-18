18.12.2019 11:45

В Индустриальном районе откроют новый детский сад

Ясли-сад №333 откроют в 2020 году в Индустриальном районе, в пер. Ивана Каркача, 28.



://city.kharkov.ua/

Решение о создании дошкольного учебного учреждения было принято сегодня, 18 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



Напомним, что детский сад функционировал до 1996 года, потом был закрыт, и здание использовалось школой №121.



В 2020 году восстановят медицинский блок, прачечную, пищеблок, выполнят ремонт в трех группах, рассчитанных на 70 детей, а также благоустроят территорию и установят игровую площадку. В дальнейшем детский сад будут расширять. Всего он рассчитан на шесть групп (110 детей).