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18.12.2019  11:45   

В Индустриальном районе откроют новый детский сад

Ясли-сад №333 откроют в 2020 году в Индустриальном районе, в пер. Ивана Каркача, 28.


://city.kharkov.ua/

Решение о создании дошкольного учебного учреждения было принято сегодня, 18 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Напомним, что детский сад функционировал до 1996 года, потом был закрыт, и здание использовалось школой №121.

В 2020 году восстановят медицинский блок, прачечную, пищеблок, выполнят ремонт в трех группах, рассчитанных на 70 детей, а также благоустроят территорию и установят игровую площадку. В дальнейшем детский сад будут расширять. Всего он рассчитан на шесть групп (110 детей). 

Источник:   ХГС
 Тэги:  детский сад, харьков, открытие, образование, дошкольники
 
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