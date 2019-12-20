Харьковские наставники определились с первенством в изобразительном искусстве (ФОТО)

19 декабря 2019 на базе Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 состоялся III этап городского конкурса «Учитель года - 2020».
По итогам предыдущих конкурсных соревнований участниками III этапа в номинации «Изобразительное искусство» стали:
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: