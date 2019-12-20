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20.12.2019  15:54   

Харьковские наставники определились с первенством в изобразительном искусстве (ФОТО)

19 декабря 2019 на базе Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 состоялся III этап городского конкурса «Учитель года - 2020».


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По итогам предыдущих конкурсных соревнований участниками III этапа в номинации «Изобразительное искусство» стали:

  • Просяник Наталья Владимировна, учитель Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 5 Киевского района,
  • Бокова Юлия Викторовна, учитель Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 98 Московского района,
  • Хребто Тамара Степановна, учитель Харьковской гимназии № 34 Основ`янського района,
  • Полянская Элина Ивановна, учитель Харьковского лицея № 89 Шевченковского района.
   На уроках участники конкурса демонстрировали инновационные технологии преподавания изобразительного искусства, знакомили учеников с картинами известных художников, удачно использовали современные аудиовизуальные средства, привлекали каждого ученика к взаимодействия, общения, исследований и поиска, учили школьников создавать собственные ассоциативно-образные формы, развивали в них навыки и умение работать средствами выразительности живописи.
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  учитель, конкурс, харьков, первенство, школа
 
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