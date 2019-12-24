Харьковским школьникам вручили подарки от городского головы (ФОТО)

Учащимся 1-4-х классов учреждений образования Харькова вручили подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
В этом году, кроме традиционных сладких подарков, школьникам презентовали от мэра книги для семейного чтения «Празднование Нового года и Рождества Христова в Харькове».
Всего в ходе проведения новогодних утренников подарки получат около 55 тысяч учащихся начальной школы.
Напомним, что сладкие подарки от городского головы к Новому году также получат воспитанники детских садов города.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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