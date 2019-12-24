24.12.2019 10:22

Харьковским школьникам вручили подарки от городского головы (ФОТО)

Учащимся 1-4-х классов учреждений образования Харькова вручили подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// city.kharkov.ua

В этом году, кроме традиционных сладких подарков, школьникам презентовали от мэра книги для семейного чтения «Празднование Нового года и Рождества Христова в Харькове».

Всего в ходе проведения новогодних утренников подарки получат около 55 тысяч учащихся начальной школы.

Напомним, что сладкие подарки от городского головы к Новому году также получат воспитанники детских садов города.