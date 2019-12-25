25.12.2019 16:46

В детском саду №15 откроют бассейн, а в школе №153 - новый кабинет биологии (ФОТО)

В детском саду №15 продолжается реконструкция бассейна, а в школе №153 откроют современный кабинет биологии.



://city.kharkov.ua

О планах городской власти на 2020-й год сегодня, 25 декабря, на встрече с харьковчанами в школе №153 рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, для кабинета биологии уже купили две интерактивные плазменные панели с программным обеспечением. Он отметил, что ежегодно в харьковских школах делают ремонт и оборудуют современные кабинеты математики, физики, химии, биологии. Кроме того, школы получают ноутбуки, принтеры, акустические системы.

Игорь Терехов сообщил, что много работ было выполнено по пожеланию родителей.

«Прошли родительские собрания, по итогам встреч были сформированы планы работ, и практически все пожелания родителей были выполнены. Утеплены фасады школ и детских садов, заменены окна на новые, металлопластиковые. Сделано освещение и ограждение территорий, выполнен ремонт тротуаров. Во всех школах и детских садах есть муниципальная охрана, тревожные кнопки. В следующем году продолжим работы», - отметил Игорь Терехов.

Он сообщил, что в 2020-м году в детском саду №15 откроют новый бассейн, где также утеплили фасад и открыли детский мини-стадион. Кроме того, после сегодняшней встречи планируется закупить новую компьютерную технику для школы №54 и также создать новый кабинет биологии.

«В планах города – продолжить строительство стадионов, совершенствовать материально-техническую базу школ, потому что есть нарекания по оснащению кабинетов. Кроме того, в 2020 году продолжим ремонтировать внутриквартальные дороги и тротуары, благоустройство районов города», - сообщил Игорь Терехов.