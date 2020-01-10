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10.01.2020  16:31   

На каникулах школьники со всей Украины съехались в Зимнюю математическую школу в Харькове (ФОТО)

По инициативе Харьковского физико-математического лицея №27 и Харьковского национального университета радиоэлектроники с 4 по 11 января в Харькове второй год подряд работает Зимняя математическая школа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте образования, в ее работе принимают участие 90 школьников 8-10-х классов из Харькова, Киева, Ужгорода, Днепра, Краматорска, Херсона, Кривого Рога, Луцка, Бердянска, Мариуполя, Николаева, Винницы - победители III и IV этапов всеукраинских математических олимпиад прошлого года.

График занятий юных математиков довольно напряженный: по четыре пары в день и домашние задания.

Занятия проводят учителя ХФМЛ №27 Сергей Лифиц, Алексей Щербина, Анастасия Лысакевич, а также победители международных и всеукраинских олимпиад, студенты факультета математики и информатики Харьковского национального университета им. Каразина.

Помимо занятий, для учеников Зимней математической школы также проводят экскурсии по Харькову: они уже побывали на пл. Свободы и в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, математика, харьков, каникулы, лицей
 
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