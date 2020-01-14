Харьковская школьница стала стипендиатом Президента за победу в конкурсе имени Тараса Шевченко

Ученице Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарье Булуй назначили стипендию Президента Украины.
Как сообщили в Департаменте образования, харьковская школьница стала одним из победителей IX Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины ей назначена стипендия Президента.
Справка. Международный языково-литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко проходит среди учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, студентов и курсантов учреждений высшего образования.
Конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводится одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям, подготовленным МОН для каждой возрастной категории участников. В 2019 году в финал конкурса вышло более 900 школьников, учащихся профтехучилищ и студентов, 39 из них стали победителями.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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