14.01.2020 11:46

Харьковская школьница стала стипендиатом Президента за победу в конкурсе имени Тараса Шевченко

Ученице Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарье Булуй назначили стипендию Президента Украины.



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Как сообщили в Департаменте образования, харьковская школьница стала одним из победителей IX Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины ей назначена стипендия Президента.



Справка. Международный языково-литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко проходит среди учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, студентов и курсантов учреждений высшего образования.



Конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводится одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям, подготовленным МОН для каждой возрастной категории участников. В 2019 году в финал конкурса вышло более 900 школьников, учащихся профтехучилищ и студентов, 39 из них стали победителями.