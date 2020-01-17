17.01.2020 15:25

В харьковских учреждениях профобразования начинают проводить дни открытых дверей и расширять списки «бюджетников» (ГРАФИК)

ЕС выделит €58 млн на реформу профобразования, а 259 млн грн. на создание современных учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования (+ 209 млн грн по сравнению с 2019)



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17 января 2020, МОН обнародовал график таких мероприятий в Харькове, области и других 20 регионах Украины. Планируется, что остальные области также направлять свои графики, после чего они оперативно появляться на сайте.

Посмотреть последние данные по Харькову и области можно нажав ссылку .

Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли высоко оценил достижения Украины в сфере реформирования образования, а также заявил, что в рамках новой программы ЕС предоставит Украине 58 млн евро для реформы профобразования.

Кроме того будет создаваться новая команда поддержки реформ в Министерстве образования и науки, для продолжения начатой государственной реформы госуправления.

«Мы готовы помогать и поддерживать, чтобы ваша состоятельность росла еще больше, чтобы делать такие фантастические вещи во благо молодых украинских граждан», - подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.

В учреждениях профобразования Харькова и области стартуют Дни открытых дверей - традиционные встречи приемных комиссий с поступающими. Во время них им разъяснят срок и условия обучения, особенности профессий, у заведении, обязательные документы для поступления и тому подобное.