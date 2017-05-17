17.05.2017 08:18

Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Шариковая, 41 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2) до 17:00 17.05.17 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 20-а до 18:00 17.05.17 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.17 г.

Новобаварский район:

пр. Новобаварский (Ильича), 121 до 17:00 17.05.17 г., ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.05.17 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 6/5 (п. №2, стояк) до 20:00 17.05.17 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №4, стояк) до 17:00 17.05.17 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 16-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №6, стояк) до 17:00 17.05.17 г., ул. Космонавтов, 2, 3, 3-а, 4, 5-б, 6, 8 до 20:00 17.05.17 г., пр. Победы, 71 (п. №5, стояк) до 17:00 19.05.17 г.