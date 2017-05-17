Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 41 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2) до 17:00 17.05.17 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 20-а до 18:00 17.05.17 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.17 г.
Новобаварский район:
пр. Новобаварский (Ильича), 121 до 17:00 17.05.17 г., ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.05.17 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 6/5 (п. №2, стояк) до 20:00 17.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №4, стояк) до 17:00 17.05.17 г.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 16-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №6, стояк) до 17:00 17.05.17 г., ул. Космонавтов, 2, 3, 3-а, 4, 5-б, 6, 8 до 20:00 17.05.17 г., пр. Победы, 71 (п. №5, стояк) до 17:00 19.05.17 г.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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