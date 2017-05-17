17.05.2017 16:45

Харьковские коммунальщики взялись за детские и спортивные площадки

За последние 5 лет в городе появилось 2067 детских и 684 спортивных площадок.



dozor.kharkov.ua

В городских коммунальщиков стартовали работы по установке детских игровых комплексов. Первый из таких отныне будет во дворе дома по улице Садовопарковая, 8, что в Слободском районе.

«Заявка поступила от жителей на имя Харьковского городского головы. Здесь находится комплекс домов, в которых нет детской площадки. Целесообразно было поставить такой комплекс, он будет востребован. Еще здесь находится детский садик рядом, так что комплекс будет полностью загружен детьми», - говорит заместитель директора КП «ХРБП» Игорь Малюгов.

Игровой комплекс для малышей состоит из четырех элементов. Здесь есть качели, гимнастический элемент, горка и балансир. Все они, по словам специалистов КП занимающихся установкой игровых форм, отвечающих требованиям безопасности.

«Данные элементы имеют все необходимые сертификаты качества. Мы уже не первый год их устанавливаем и они, как можно сказать, проверены временем. Так же если возникнет какая-то поломка на данных площадках, люди имеют возможность, обратится в службу по номеру «15-62» и оставить там заявку. Нашим предприятием будет произведен ремонт», - сообщает заместитель директора КП «ХРБП» Игорь Малюгов.

В этом году, согласно планам коммунальщиков, новые детские и спортивные площадки появятся в около 200 харьковских дворах. Списки, где именно они будут установлены, уже согласованы профильным Департаментом.