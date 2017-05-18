На ХТЗ сутки не будет воды: список адресов

На следующей неделе в части Индустриального района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Как сообщили в «Харьковводоканале», из-за подготовки коммуникаций к работе в осенне-зимний период, с 8:00 24 мая до 8:00 25 мая будет временно прекращено водоснабжение в части домов Индустриального района, ограниченной:
- поселком Докучаева, поселком Докучаевским, микрорайонами Горизонт-1, Горизонт-2, микрорайонами №759, №759-а, №761, Роганским промузлом;
- водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.
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