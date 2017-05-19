Где в Харькове не будет воды 19 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Так, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 41 (п. №3, стояк) до 20:00 19.05.17 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк) до 20:00 19.05.17 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №6, стояк) до 17:00 19.05.17 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24 (п. №1-4, стояк) до 17:00 19.05.17 г.
Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 19.05.17 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №6, стояк), 67 (п. №7), 71 (п. №5, стояк) до 17:00 19.05.17 г., пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №4, стояк) до 20:00 19.05.17 г., пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №3, стояк) до 20:00 20.05.17 г.
Слабое давление
Новобаварский район:
ул. Архангельская, 1, 2, 3, 8, 10, 10-а, 12, ул. Колонная, 2, 4, 6, 8, 8-а, пр. Дзюбы, 1, 2, 3, 5, 7, 9 до 20:00 19.05.17 г.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
влажн.:
давл.:
ветер: