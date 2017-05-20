Где в Харькове не будет воды 20 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ не будет воды.
Так, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 26 (п. №1) до 20:00 20.05.17 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 17/2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.05.17 г.
Основянский район:
пл. Урицкого, 31 (п. №3) до 17:00 20.05.17 г.
Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20.05.17 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк) до 20:00 20.05.17 г.
День откроет новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Настрой на выздоровление может творить чудеса.
В выходные нас ожидают дожди и сильные магнитные бури.
Ежегодно в третью субботу мая с 1997 года в Украине отмечается День науки, а с 2003 года – День Европы.
влажн.:
давл.:
ветер: