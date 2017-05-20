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20.05.2017  10:01   

Где в Харькове не будет воды 20 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ не будет воды.


dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 26 (п. №1) до 20:00 20.05.17 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 17/2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.05.17 г.

Основянский район:
пл. Урицкого, 31 (п. №3) до 17:00 20.05.17 г.

Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20.05.17 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк) до 20:00 20.05.17 г.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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