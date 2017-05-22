Где в Харькове не будет воды 22 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Так, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 7 (п. №4, стояк) до 17:00 22.05.17 г., ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Московский район:
Салтовское шоссе, 159/84 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 17:00 22.05.17 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №5) до 20:00 22.05.17 г.
Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 3, 5 до 18:00 22.05.17 г., ул. Полтавский Шлях, 177 (кор. №3, п. №9, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Основянский район:
ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98 (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Слободской район:
ул. Ромашкина, 6-а (п. №4, стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №1, стояк) до 17:00 22.05.17 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк), 232 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Шевченковский район:
пер. Победы, 62-г (п. №2, стояк) до 17:00 22.05.17 г., пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №9, стояк) до 20:00 22.05.17 г.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: