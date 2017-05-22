22.05.2017 08:05

Где в Харькове не будет воды 22 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 22.05.17 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 7 (п. №4, стояк) до 17:00 22.05.17 г., ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 22.05.17 г.

Московский район:

Салтовское шоссе, 159/84 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 17:00 22.05.17 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №5) до 20:00 22.05.17 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 3, 5 до 18:00 22.05.17 г., ул. Полтавский Шлях, 177 (кор. №3, п. №9, стояк) до 20:00 22.05.17 г.

Основянский район:

ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98 (п. №1, стояк) до 20:00 22.05.17 г.

Слободской район:

ул. Ромашкина, 6-а (п. №4, стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 22.05.17 г.

Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №1, стояк) до 17:00 22.05.17 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк), 232 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 22.05.17 г.

Шевченковский район:

пер. Победы, 62-г (п. №2, стояк) до 17:00 22.05.17 г., пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №9, стояк) до 20:00 22.05.17 г.