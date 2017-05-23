 
Главная Новости ЖКХ На Отакара Яроша отключат воду из-за ремонта водовода
23.05.2017  07:42   

На Отакара Яроша отключат воду из-за ремонта водовода

На улице Отакара Яроша отключат воду.


dozor.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по ликвидации повреждения на водоводе D=300 мм по адресу: ул. Отакара Яроша, 61-а с 10:00 23 мая до 20:00 24 мая будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. 23 Августа, 77, 79, 81, ул. Отакара Яроша, 59, 61, 61-а, пер. 23 Августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ул. Балакирева, 50, 52.

Телефон для справок: 712-08-40.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 мая. Список адресов 20.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 мая. Список адресов 19.05 Власть На Баварии часть домов на сутки останется без воды
 
 

Видео

Дорожники асфальтируют Нетеченскую набережную
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 