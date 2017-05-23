На Отакара Яроша отключат воду из-за ремонта водовода

На улице Отакара Яроша отключат воду.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по ликвидации повреждения на водоводе D=300 мм по адресу: ул. Отакара Яроша, 61-а с 10:00 23 мая до 20:00 24 мая будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. 23 Августа, 77, 79, 81, ул. Отакара Яроша, 59, 61, 61-а, пер. 23 Августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ул. Балакирева, 50, 52.
Телефон для справок: 712-08-40.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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давл.:
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