На Отакара Яроша отключат воду из-за ремонта водовода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 мая Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 мая В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.