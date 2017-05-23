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23.05.2017  19:04   

В харьковских домах отремонтируют более 100 лифтов

В этом году в Харькове планируют отремонтировать более 100 лифтовых кабин, часть кабин полностью заменят.


// city.kharkov.ua

Ремонт и замена лифтовых кабин – приоритетная задача городской власти, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

«Срок эксплуатации одного лифта – около 25 лет. Учитывая то, что в городских домах их более 5 тысяч, каждый год выделяются средства на ремонт и установку новых кабин», - отметил Роман Нехорошков.

Также директор департамента сообщил, что в Харькове продолжают ремонтировать кровли и подъезды, реконструировать фасады. Списки адресов сформированы, рабочие готовят жилой фонд к зиме. Только в планах КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» выполнить капитальный ремонт 17 кровель, текущий ремонт более 300 подъездов и реконструировать 90 фасадов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лифт, ремонт, нехорошков, харьков
 
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