23.05.2017 19:28

Городской совет помогает ОСМД со сносом аварийных деревьев

Аварийные и сухостойные деревья на территории домов ЖК, ЖСК и ОСМД сносят за средства городского бюджета.



// city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 23 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, на эти цели выделено 1,5 млн грн.

Председатели кооперативов и ОСМД могут обратиться по этому вопросу в Департамент жилищного хозяйства. Специальная комиссия осмотрит деревья, и, если признает их аварийными, рабочая бригада их снесет.

Также город предоставляет услугу по вывозу порубочного материала, но эту работу частично финансируют жильцы дома. «Эту работу и капитальные ремонты в домах ЖК, ЖСК и ОСМД город выполняет на условиях софинансирования: 25% средств выделяет ЖК, ЖСК или ОСМД, а 75% - городской бюджет», - отметил Роман Нехорошков.

Напомним, что в этом году на условиях такого софинансирования будет отремонтировано 50 подъездов и 70 входных групп домов ЖК, ЖСК и ОСМД. Также в 15 домах планируют заменить лифты.