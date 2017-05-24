Где в Харькове не будет воды 24 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Так, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 182 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24.05.17 г.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №3, стояк) до 18:00 24.05.17 г.
Новобаварский район:
ул. Баркалова (Тельмана), 25-а до 20:00 24.05.17 г., ул. Некрасова, 1-68 (ч/с), ул. Конотопская, 1-28 (ч/с) до 23:00 24.05.17 г., ул. Лысенко, 2-а (ч/с) до 23:00 24.05.17 г.
Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 24.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №1, стояк) до 17:00 24.05.17 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 77 (п. №5), ул. Чичибабина, 7 (п. №6) до 20:00 24.05.17 г.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: