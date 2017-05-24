24.05.2017 08:15

Где в Харькове не будет воды 24 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 182 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 24.05.17 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №3, стояк) до 18:00 24.05.17 г.

Новобаварский район:

ул. Баркалова (Тельмана), 25-а до 20:00 24.05.17 г., ул. Некрасова, 1-68 (ч/с), ул. Конотопская, 1-28 (ч/с) до 23:00 24.05.17 г., ул. Лысенко, 2-а (ч/с) до 23:00 24.05.17 г.

Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 24.05.17 г.

Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №1, стояк) до 17:00 24.05.17 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 77 (п. №5), ул. Чичибабина, 7 (п. №6) до 20:00 24.05.17 г.