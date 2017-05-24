Как проходит реконструкция в Саржином яру

Лестницу в Саржином яру, которую сейчас ремонтируют, откроют в ближайшее время.
Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.
По его словам, также ученые и строители планируют реконструкцию навеса над источником, так называемой «шляпы».
«Основания подземных опорных точек пришли в негодность. Сейчас рассматриваются варианты, проходят научно-исследовательские работы, чтобы правильно восстановить навес», - сообщил Алексей Богач.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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