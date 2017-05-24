24.05.2017 10:52

Как проходит реконструкция в Саржином яру

Лестницу в Саржином яру, которую сейчас ремонтируют, откроют в ближайшее время.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.



По его словам, также ученые и строители планируют реконструкцию навеса над источником, так называемой «шляпы».



«Основания подземных опорных точек пришли в негодность. Сейчас рассматриваются варианты, проходят научно-исследовательские работы, чтобы правильно восстановить навес», - сообщил Алексей Богач.