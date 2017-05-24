 
Главная Новости ЖКХ В этом году в Харькове заменят в два раза больше водопроводных труб
24.05.2017  11:44   

В этом году в Харькове заменят в два раза больше водопроводных труб

Около 20 км водопроводных сетей планируют заменить в Харькове в 2017 году.


// Харьковводоканал

При замене устанавливают полиэтиленовые или пластиковые трубы, чтобы избежать коррозии, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.

По его словам, ранее ежегодно заменяли не более 8 км сетей.

Кроме того, чтобы качественно и своевременно выполнять ремонтные работы, в этом году на предприятии планируют направить 3,3 млн грн на обновление автотранспорта и оборудования. В прошлом году, благодаря поддержке городского совета, на предприятии начали работать 30 единиц новой техники, в том числе специализированные автомобили, которые укомплектованы всем необходимым для оперативного устранения аварий.

Справка. В Харькове более 2 тыс. км водопроводных сетей, которые обслуживает КП «Харьковводоканал». При аварийно-восстановительных и плановых работах на сетях предприятие применяет современное оборудование и механизмы. Техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы на внутридомовых системах холодного водоснабжения проводится в 6442 домах города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, трубы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 мая. Список адресов 23.05 ЖКХ На ХТЗ сутки не будет воды: список адресов 23.05 ЖКХ На Отакара Яроша отключат воду из-за ремонта водовода
 
 

Видео

Стало известно, когда закончится капремонт улиц Академика Павлова и Леся Сердюка
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 