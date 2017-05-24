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24.05.2017  11:54   

В Барвенково построят 220-метровую скважину, чтобы обеспечить город питьевой водой

После завершения работ система водоснабжения в райцентре будет работать бесперебойно даже во время летней засухи.


// ХОГА

Вопрос водоснабжения остро стоит в Барвенково уже не первый год. Работающая 15 лет скважина обеспечивает около 4 тысяч жителей райцентра. Летом мощностей действующей системы водоснабжения не хватает.

«Руководитель области Юлия Светличная поставила задачу в кратчайшие сроки решить проблему водоснабжения в Барвенковском районе. На работы по строительству скважины в Барвенково из областного бюджета было выделено 3,8 млн грн. Также в июне начнется строительство еще одной скважины – в селе Ивановка Барвенковского района. Документы уже прошли экспертизу. Из областного бюджета на эти цели было выделено 1 млн 190 тысяч гривень», - сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

Во время рабочей поездки в район он побывал на участке в Барвенково, предназначенном для строительства новой скважины. Она разместится неподалеку от действующей – на водозаборе Центральной районной больницы.

«Сейчас технические документы находятся на завершающей стадии прохождения экспертизы, – сообщил первый заместитель председателя Барвенковской районной государственной администрации Олег Калинин. – Проект будет готов к 1 июня, после чего начнется непосредственно строительство объекта. Глубина скважины – 220 метров, сроки строительства – 3-4 месяца».

В дальнейшем водозабор планируют соединить с общегородской системой, чтобы обеспечить надежную подачу питьевой воды. Необходимые материалы уже приобрели. Кроме того, выделенных средств хватит и на замену станции обезжелезивания воды. Сейчас станция очищает около 100 кубометров воды в сутки, но летом мощность нужно увеличивать в 3-4 раза.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  скважина, барвенково, харьков
 
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