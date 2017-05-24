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24.05.2017  18:55   

В городе приступили к подготовке к следующему отопительному сезону

Отопительный сезон не так давно завершился, а уже началась подготовка к следующему, с учетом тех аварийных ситуаций, которые случались зимой, которых зафиксировали почти 2 тысячи.


city.kharkov.ua
Поэтому в этом году для предотвращения возникновения порывов продолжатся ремонтные работы на тепло- и водопроводах.
 
«Тепловые сети в период ремонтных работ при подготовке к отопительному сезону прошлого года потратили 35 миллионов гривен. Основными усилиями была перекладка сетей и энергосберегающие технологии. 263 узла учета с авторегулированием тепловой энергии в многоквартирных домах города Харькова были установлены. Таким образом, удалось сэкономить 662 тысячи метров кубических газа», - информирует директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.
 
Благодаря внедрению тех же энергосберегающих технологий и перекладыванию сетей КП «Харьковводоканал» также сэкономил 16 миллионов киловатт электроэнергии и более 2 миллионов кубов воды. Учитывая все плюсы и минусы работы в прошлом отопительном сезоне, уже составлены планы работ по подготовке к следующему. Определен состав оперативных штабов, которые контролируют ход проведения ремонтов и графики их выполнения. Составлена и смета, общая сумма расходов составляет почти 800 миллионов гривен, из которых 660 миллионов средства городского бюджета, а остальные  коммунальных предприятий.
Тэги:  отопление, сезон, подготовка, харьков
 
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