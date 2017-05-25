25.05.2017 08:10

Где в Харькове не будет воды 25 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 37/36 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 25.05.17 г., пр. Александровский, 182 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 26.05.17 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №1-4), ул. Героев Труда, 29-а до 20:00 25.05.17 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №3, стояк) до 18:00 24.05.17 г.

Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №6) до 17:00 25.05.17 г., ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 25.05.17 г.

Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №1, стояк) до 17:00 25.05.17 г., пер. Башкирский, 28-42 (ч/с) до 20:00 25.05.17 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6), 40-б (п. №2, стояк) до 17:00 25.05.17 г., ул. 23 Августа, 77 (п. №5, стояк), ул. Данилевского, 18 до 20:00 25.05.17 г.