Где в Харькове не будет воды 25 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 37/36 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 25.05.17 г., пр. Александровский, 182 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 26.05.17 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №1-4), ул. Героев Труда, 29-а до 20:00 25.05.17 г.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №3, стояк) до 18:00 24.05.17 г.
Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №6) до 17:00 25.05.17 г., ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 25.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №1, стояк) до 17:00 25.05.17 г., пер. Башкирский, 28-42 (ч/с) до 20:00 25.05.17 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6), 40-б (п. №2, стояк) до 17:00 25.05.17 г., ул. 23 Августа, 77 (п. №5, стояк), ул. Данилевского, 18 до 20:00 25.05.17 г.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
влажн.:
давл.:
ветер: