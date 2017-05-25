Во дворах ОСМД город установит спортивные и детские площадки

13 спортивных и 15 детских площадок установят во дворах домов ЖК, ЖСК и ОСМД в 2017 году.
Последнюю по этому плану спортивную площадку установили сегодня во дворе дома ОСМД «А-1» по ул. Авиационной, 1.
Как сообщил заместитель начальника отдела по контролю за деятельностью ЖК, ЖСК и ОСМД Департамента жилищного хозяйства Иван Усычев, установку детских площадок планируется завершить до конца июня.
По его словам, эту работу проводят в рамках городской программы поддержки домов ЖК, ЖСК и ОСМД на условиях софинансирования с жильцами, которые оплачивают только 25% стоимости работ.
«Всего с 2010 года во дворах таких домов было установлено около 150 площадок. На спортивных площадках можно качать пресс, подтягиваться, для этого установлены все снаряды. Детская площадка включает несколько элементов – горку, балансир, качели, песочницу и теннисный стол», - рассказал Иван Усычев.
Председатель дома ОСМД «А-1» Николай Куценко отметил, что их ОСМД было создано 10 лет назад, а в 2008 году на их баланс передали имущество. По его словам, он каждый месяц обращается в Департамент жилищного хозяйства, узнает о работе программы поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД и формирует вместе с жильцами планы на ближайшие месяцы, чтобы улучшить дом, сделать жизнь в нем более комфортной, в то же время и сэкономить ресурсы.
По словам Николая Куценко, за время существования ОСМД «А-1» с помощью средств городского бюджета в доме отремонтировали кровлю, расширили внутриквартальную дорогу, переоборудовали щитовую, заменили бойлер, сделали капитальный ремонт лифтов, установили детский комплекс, скамейки, урны.
«За эти годы участия в городской программе нам удалось сэкономить около 150 тыс. грн. Если бы мы все делали за свои средства, то эта работа затянулась бы на долгие годы. Почему решили установить еще и спортивный комплекс? Если вы придете в наш двор рано утром, то увидите, как много жильцов у нас занимаются спортом. Мы видели, что спортивных снарядов не хватало, а желание вести здоровый образ жизни есть. Но на этом не остановимся, в планах – заняться утеплением дома и продолжить внедрять энергосберегающие технологии. Лампочки на светодиодные мы уже заменили и во дворе, и в подъездах, и в подвалах», - сообщил председатель ОСМД «А-1».
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