Харьковчане стали получать платежки за газ по новым тарифам

С апреля газ для харьковчан подорожал на восемь копеек.
Теперь каждый потребленный куб стоит шесть гривен девяносто пять копеек, информируют специалисты «Харьковгоргаза».
«Подорожание связано с тем, что у нас увеличились затраты на услуги, которые сопутствуют поставке природного газа, а также с ростом минимальных зарплат в Украине», – рассказала начальник отдела сопровождения клиентов ООО «Харьковгаз сбыт» Виктория Олейник.
Потребители уже начали получать квитанции с новыми суммами. Более того, эти платежки содержат дополнительные показатели. Они информируют абонентов об энергетической ценности потребления голубого топлива.
«Сколько он спалил киловатт при сгорании газа, сколько израсходовал мегаджоулей. Он может даже сравнить потребление своего природного газа с потреблением электроэнергии, – рассказала пресс-секретарь ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко. – Либо если потребитель частично отапливает дом дровами или углем, а частично - природным газом, то может сравнить: сколько он получил энергии от сгорания того или второго вида топлива, т.е. затраты».
К слову, цена на голубое топливо, в этом году может измениться еще раз. Однако, уверяют в «Харьковгазе», это произойдет не раньше октября.
«Согласно постановлению Кабмина, цена может пересматриваться на начало отопительного сезона и на конец отопительного сезона. Поэтому мы планируем, что до 1 октября цена меняться не будет», – комментирует ситуацию Виктория Олейник.
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