Где в Харькове не будет воды 28 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-В до 17:00 28.05.17 г., ул. Электровозная, 15 (п. №2, стояк), ул. Косарева (Соколова), 7-А (п. №2) до 20:00 28.05.17 г.
Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.17 г.
Московский район:
наб. Здоровья, 6 (п. №1, подъезд) до 20:00 28.05.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-В (п. №3, стояк), ул. Фисановича, 16/12 (п. №1, подъезд), пр. Тракторостроителей, 88 (п. №5, стояк) до 20:00 29.05.17 г.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.05.17 г.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 2 (п. №1, подъезд) до 20:00 28.05.17 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (Слинько ул.), 3 к №2 (п. №3, стояк) до 20:00 29.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Териховская (Скорохода), 1(п. №1, стояк) до 17:00 28.05.17 г., ул. Инициативная, 10/24 (п. №8, стояк) до 20:00 28.05.17 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа 77, (п. №5, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.17 г.
Выходной хорош как для светских мероприятий, так и для активного отдыха. Главное – не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.
Традиционно 28 марта парки и скверы заполняют люди в зеленых беретах и фуражках – в Украине отмечается День пограничника.
влажн.:
давл.:
ветер: