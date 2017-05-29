29.05.2017 08:01

Где в Харькове не будет воды 29 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 17:00 29.05.17 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 53-а (п. №2, стояк) до 17:00 29.05.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-в (п. №3, стояк), ул. Фисановича, 16/12 (п. №1) до 20:00 29.05.17 г., наб. Здоровья, 6 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 88 (п. №5, стояк), 124-а (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 6-в (п. №1) до 20:00 29.05.17 г.

Немышлянский район:

б-р Академика Юрьева, 19 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29.05.17 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 29.05.17 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №6) до 17:00 29.05.17 г., ул. Инициативная, 10/24 (п. №8, стояк) до 20:00 29.05.17 г.

Шевченковский район:

ул. Космическая, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.17 г., ул. 23 Августа, 4 (п. №1, стояк), 77 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 29.05.17 г.