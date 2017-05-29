Где в Харькове не будет воды 29 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 17:00 29.05.17 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 53-а (п. №2, стояк) до 17:00 29.05.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-в (п. №3, стояк), ул. Фисановича, 16/12 (п. №1) до 20:00 29.05.17 г., наб. Здоровья, 6 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 88 (п. №5, стояк), 124-а (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 6-в (п. №1) до 20:00 29.05.17 г.
Немышлянский район:
б-р Академика Юрьева, 19 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 29.05.17 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 29.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №6) до 17:00 29.05.17 г., ул. Инициативная, 10/24 (п. №8, стояк) до 20:00 29.05.17 г.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 28.05.17 г., ул. 23 Августа, 4 (п. №1, стояк), 77 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 29.05.17 г.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
влажн.:
давл.:
ветер: