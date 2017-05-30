30.05.2017 16:15

Харьковские ОСМД получают «Теплые кредиты»

26 домов ОСМД уже принимают участие в программе «Теплые кредиты».



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Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в Департаменте жилищного хозяйства. Программа предусматривает выделение средств на утепление фасадов, установку приборов учета, оборудование домов индивидуальными теплопунктами, замену окон и входных дверей, модернизацию систем освещения. На эти цели из бюджета города Харькова был выделен 1 млн грн. В рамках финансирования каждое ОСМД может получить компенсацию в размере 20% стоимости оборудования и материалов.

Одним из домов, которые воспользовались программой «Теплые кредиты», стал дом ОСМД «Лесной», который находится на ул. Деревянко, 20. Многоэтажке - уже более полувека, и чтобы привести ее в порядок, нужны значительные средства. Как сообщили жильцы дома, чтобы решить накопившиеся проблемы, они воспользовались городскими программами поддержки ОСМД.

«Мы заменили трубы горячей воды, провели вырубку старых деревьев, замену лавочек и урн, отремонтировали цоколь и отмостки, установили еврозабор. Теперь участвуем в программе «Теплые кредиты», что позволит заменить окна и двери, утеплить подъезды, установить индивидуальный тепловой пункт с датчиком температуры воздуха. Дом у нас старый, многие жильцы тоже в возрасте, и своих собственных денег у нас немного. Никогда мы бы такую работу не осилили без участия в этой программе», - отметила председатель ОСМД «Лесной» Наталья Момот.

В доме установили индивидуальный теплопункт, и сейчас работы вышли на финишную прямую: подрядчикам осталось наладить электронику теплопункта. Мощность его работы будет зависеть от температуры на улице, что и поможет людям экономить на оплате за теплоснабжение. Как только закончатся работы на теплопункте, ОСМД с помощью городской программы планирует утеплить кровлю и фасад дома.