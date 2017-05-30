В двух районах Харькова сутки не будет воды: список адресов

С целью подготовки к зиме в части Холодногорского и Новобаварского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
В «Харьковводоканале» сообщили, что в связи с ремонтными работами с 8:00 7 июня до 8:00 8 июня на будет воды в части домов Холодногорского района, расположенной выше Южного вокзала ограниченной:
- ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Хартпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, Лагерным проездом, Окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;
части домов Новобаварского района, ограниченной:
- ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.
Полный список адресов, где отключат воду.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: