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30.05.2017  16:30   

В двух районах Харькова сутки не будет воды: список адресов

С целью подготовки к зиме в части Холодногорского и Новобаварского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// Харьковводоканал

В «Харьковводоканале» сообщили, что в связи с ремонтными работами с 8:00 7 июня до 8:00 8 июня на будет воды в части домов Холодногорского района, расположенной выше Южного вокзала ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Хартпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, Лагерным проездом, Окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

части домов Новобаварского района, ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Полный список адресов, где отключат воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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