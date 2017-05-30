30.05.2017 16:30

В двух районах Харькова сутки не будет воды: список адресов

С целью подготовки к зиме в части Холодногорского и Новобаварского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



// Харьковводоканал

В «Харьковводоканале» сообщили, что в связи с ремонтными работами с 8:00 7 июня до 8:00 8 июня на будет воды в части домов Холодногорского района, расположенной выше Южного вокзала ограниченной:



- ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Хартпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, Лагерным проездом, Окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;



части домов Новобаварского района, ограниченной:



- ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.



Полный список адресов, где отключат воду.