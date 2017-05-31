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31.05.2017  08:10   

Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Станкостроительная, 14 (п. №3,  спаренный стояк) до 20:00 02.06.17 г.

Киевский район:
ул. Барабашова, 36-а (ЖК «Парус»), ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 31.05.17 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (п. №-1, стояк) до 17:00 31.05.17 г.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 31.05.17 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская, (Карла Маркса), 38-е (стояк) до 20:00 31.05.17 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 17:00 31.05.17 г., ул. 23 Августа, 77 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1) до 20:00 31.05.17 г.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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