Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Станкостроительная, 14 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 02.06.17 г.
Киевский район:
ул. Барабашова, 36-а (ЖК «Парус»), ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 31.05.17 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (п. №-1, стояк) до 17:00 31.05.17 г.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 31.05.17 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская, (Карла Маркса), 38-е (стояк) до 20:00 31.05.17 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 17:00 31.05.17 г., ул. 23 Августа, 77 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1) до 20:00 31.05.17 г.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: