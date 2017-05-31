На Героев Труда завезут воду цистернами

Коммунальщики проводят ремонтные работы на водоводе D=400 мм по улице Героев Труда, 28.
Как сообщили в «Харьковводоканале», коммунальщики приступили к ремонтным работам в 6:30.
Работы будут завершены до 18:30.
На время ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия.
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