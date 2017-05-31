 
Главная Новости ЖКХ На Героев Труда завезут воду цистернами
31.05.2017  10:58   

На Героев Труда завезут воду цистернами

Коммунальщики проводят ремонтные работы на водоводе D=400 мм по улице Героев Труда, 28.


// google maps

Как сообщили в «Харьковводоканале», коммунальщики приступили к ремонтным работам в 6:30.

Работы будут завершены до 18:30.

На время ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов 30.05 ЖКХ В двух районах Харькова сутки не будет воды: список адресов 29.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 мая. Список адресов
 
 

Видео

Швейцарские инвесторы заинтересованы в участии в харьковских инвестпроекта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 