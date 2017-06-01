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01.06.2017  09:47   

Где в Харькове 1 июня не будет воды. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

так, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 08:00 01.06.17 г.

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 177-а (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.17 г.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.17 г.

Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 5 (п. №1) до 20:00 01.06.17 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 17:00 01.06.17 г., пр. Победы, 72 (п. №9, стояк), 76, ул. Полярная, 1-60 (ч/с) до 20:00 01.06.17 г.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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