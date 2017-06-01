Где в Харькове 1 июня не будет воды. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
так, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 08:00 01.06.17 г.
Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 177-а (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.17 г.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.17 г.
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 5 (п. №1) до 20:00 01.06.17 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 17:00 01.06.17 г., пр. Победы, 72 (п. №9, стояк), 76, ул. Полярная, 1-60 (ч/с) до 20:00 01.06.17 г.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: