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02.06.2017  08:10   

Где в Харькове не будет воды 2 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова планируется отключение воды.


dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №2, стояк), б-р Грицевца, 6 (п. №2, стояк) до 17:00 02.06.17 г.

Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 17:00 02.06.17 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей 83, 85, 86/137, 87, 89-б до 15:00 02.06.17 г.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28, 40 42-б, 42-е до 08:00 02.06.17 г.

Основянский район:
пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 7 (п. №3) до 17:00 02.06.17 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 02.06.17 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк) до 17:00 02.06.17 г., ул. Полярная, 1-60 (ч/с), пр. Победы, 76 до 20:00 02.06.17 г.

 

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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