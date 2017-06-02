Где в Харькове не будет воды 2 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова планируется отключение воды.
Так, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №2, стояк), б-р Грицевца, 6 (п. №2, стояк) до 17:00 02.06.17 г.
Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 17:00 02.06.17 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей 83, 85, 86/137, 87, 89-б до 15:00 02.06.17 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28, 40 42-б, 42-е до 08:00 02.06.17 г.
Основянский район:
пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 7 (п. №3) до 17:00 02.06.17 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 02.06.17 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк) до 17:00 02.06.17 г., ул. Полярная, 1-60 (ч/с), пр. Победы, 76 до 20:00 02.06.17 г.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажн.:
давл.:
ветер: