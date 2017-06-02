02.06.2017 12:48

«Теплые» кредиты: два харьковских ОСМД получили компенсацию из областного бюджета

В мае почти 50 тысяч гривен выплатили из областного бюджета по кредитам, выданным «Укргазбанком» харьковским ОСМД «Березка-2» и «Дунай».



kharkivoda.gov.ua

В доме объединения «Березка-2» (пр. Героев Сталинграда, 142) за счет кредита в объеме 188,2 тыс. грн были установлены окна с двухкамерными энергоэффективными стеклопакетами для мест общего пользования и два узла учета тепловой энергии.

Участники ОСМД «Дунай» (пр. Юбилейный, 85) за счет кредита в объеме 49,8 тыс. грн также установили окна с двухкамерными энергоэффективными стеклопакетами для мест общего пользования.

Напомним, в этом году на реализацию Программы стимулирования объединений совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительных кооперативов Харьковской области к внедрению энергоэффективных технологий на 2016-2020 годы из областного бюджета выделено 600 тыс. грн. Эти средства направляются на компенсацию 20% суммы кредитов, взятых ОСМД и ЖСК области на энергоэффективные мероприятия.

«В случае повышенного спроса со стороны ОСМД и ЖСК на кредиты, эта сумма может быть увеличена вдвое», - отмечают в Департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА.