02.06.2017 12:59

В районе Лесопарка сутки не будет воды

По улице Сокольнической (около кафе «Дача») проведут ремонтные работы на водоводе D=1000 мм.



// Харьковводоканал

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что связи с ремонтом с 9:30 3 июня до 18:00 4 июня будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. Белой Акации, 1-32, Белгородское шоссе (заправка «ТНК»).



На пониженном давлении будет подаваться вода на завод «ФЭД».