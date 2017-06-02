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02.06.2017  12:59   

В районе Лесопарка сутки не будет воды

По улице Сокольнической (около кафе «Дача») проведут ремонтные работы на водоводе D=1000 мм.


// Харьковводоканал

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что  связи с ремонтом с 9:30 3 июня до 18:00 4 июня будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. Белой Акации, 1-32, Белгородское шоссе (заправка «ТНК»).

На пониженном давлении будет подаваться вода на завод «ФЭД».

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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