В районе Лесопарка сутки не будет воды

По улице Сокольнической (около кафе «Дача») проведут ремонтные работы на водоводе D=1000 мм.
В КП «Харьковводоканал» сообщили, что связи с ремонтом с 9:30 3 июня до 18:00 4 июня будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных: ул. Белой Акации, 1-32, Белгородское шоссе (заправка «ТНК»).
На пониженном давлении будет подаваться вода на завод «ФЭД».
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажн.:
давл.:
ветер: