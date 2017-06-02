02.06.2017 16:17

Харьковчан просят бережно относиться к труду дворников (ФОТО)

Харьковские дворники призывают жителей города бережно относиться к благоустроенным газонам, детским площадкам, дворам.



city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 2 июня, начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова, дворовым рабочим постоянно приходится сталкиваться с небрежным отношением некоторых горожан к их труду.

В качестве примера она привела общий двор домов по ул. Алчевских, 56, 58 и пер. Дизайнерскому, 3. В прошлом году во дворе, где полностью отсутствовал асфальт, прошло масштабное благоустройство. Там появились клумбы, детская площадка, были покрашены лавочки, урны. После минувшей зимы во дворе дополнительно высадили цветы.

«Сегодня мы высаживаем многолетние цветы, сеем семена, чтобы жильцы домов радовались, чтобы им было куда выйти, отдохнуть, а детям - поиграть. Но зачастую по утрам дворники видят, как их труд просто уничтожается. Рядом с урнами и контейнерами много мусора, а ведь есть куда его выбросить! Некоторые жильцы выгуливают собак прямо на газонах, где еще ничего не взошло. Мы просим горожан бережно относиться к тому, над чем работают десятки наших людей. Это благоустройство делается для них, поэтому очень просим все это сохранить», - отметила Валентина Кротова.