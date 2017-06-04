Где в Харькове не будет воды 4 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Николая Манойла (Ульянова) 2-69-Б (ч/с), ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.17 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 160-В (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 37-Д (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-А (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85(п. №2, стояк) до 20:00 04.06.17 г.
Немышлянский район:
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 4/1 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 04.06.17 г.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 04.06.17 г.
Основянский район:
ул. Вокзальная, 43 до 17:00 04.06.17 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская(Социалистическая), 68-А (п. №3, стояк) до 17:00 04.06.17 г.
Приготовьтесь, что любое решение будет даваться вам с большим трудом. Зато и риск совершить сегодня ошибку (особенно в важных вопросах) близок к нулю.
В течение удлиненных выходных начавшееся прохладой лето исправится и возьмет курс на жару.
Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
влажн.:
давл.:
ветер: