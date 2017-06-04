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04.06.2017  10:14   

Где в Харькове не будет воды 4 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Николая Манойла (Ульянова) 2-69-Б (ч/с), ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.17 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 160-В (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 37-Д (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-А (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85(п. №2, стояк) до 20:00 04.06.17 г.

Немышлянский район:
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 4/1 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 04.06.17 г.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 04.06.17 г.

Основянский район:
ул. Вокзальная, 43 до 17:00 04.06.17 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская(Социалистическая), 68-А (п. №3, стояк) до 17:00 04.06.17 г.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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