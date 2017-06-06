Где в Харькове не будет воды 6 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Так воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.17 г.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько, 5 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-б (п. №5, стояк) до 20:00 06.06.17 г.
Слободской район:
ул. Броненосца Потемкина, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.17 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк) до 17:00 06.06.17 г.
Шевченковский район:
ул. Архитекторов, 24 (п. №4, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 06.06.17 г.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
влажн.:
давл.:
ветер: