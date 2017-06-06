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06.06.2017  08:14   

Где в Харькове не будет воды 6 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

Так воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.17 г.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько, 5 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-б (п. №5, стояк) до 20:00 06.06.17 г.

Слободской район:
ул. Броненосца Потемкина, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.17 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк) до 17:00 06.06.17 г.

Шевченковский район:
ул. Архитекторов, 24 (п. №4, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 06.06.17 г.

Тэги:  вода, харьков
 
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