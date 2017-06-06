На Алексеевке на все лето снизят напор воды

По улице Деревянко проведут работы на водоводе.
С 10:00 7 июня до 00:00 1 сентября водоснабжение Алексеевского жилого массива будет осуществляться с пониженным давлением.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с перекладкой участка водовода D = 700мм по улице Деревянко.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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