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06.06.2017  10:41   

На Алексеевке на все лето снизят напор воды

По улице Деревянко проведут работы на водоводе.


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С 10:00 7 июня до 00:00 1 сентября водоснабжение Алексеевского жилого массива будет осуществляться с пониженным давлением.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с перекладкой участка водовода D = 700мм по улице Деревянко.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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