06.06.2017 10:41

На Алексеевке на все лето снизят напор воды

По улице Деревянко проведут работы на водоводе.



// Facebook

С 10:00 7 июня до 00:00 1 сентября водоснабжение Алексеевского жилого массива будет осуществляться с пониженным давлением.



Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с перекладкой участка водовода D = 700мм по улице Деревянко.