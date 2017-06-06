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06.06.2017  12:44   

В городе продолжается ремонт фасадов домов

Капитальный ремонт фасадов сейчас выполняют на доме в пер. Каплуновском, 2 и на ул. Искусств, 12 и 17. Также ремонтные работы проводят на доме по ул. Коцарской, 31.


city.kharkov.ua
Как сообщил главный инженер предприятия-подрядчика Михаил Лысенко, два последних этажа дома в пер. Каплуновском в свое время достраивались из ракушника, что еще больше способствовало разрушению штукатурного слоя. «Мы отремонтируем фасад и постараемся сохранить исторический облик здания», - отметил Михаил Лысенко.
 
По его словам, фасады сначала штукатурят, шпаклюют, наносят декоративную штукатурку, красят. Также восстанавливают карнизы, цоколи, балконные плиты. Цвет, в который красят фасады, согласовывают с жильцами и архитекторами. «После ремонта здания становятся не только красивыми, но, главное, безопасными для жильцов и прохожих», - подчеркнул главный инженер предприятия-подрядчика.
 
Отметим, что на ул. Искусств, 12 кроме капремонта фасада отремонтировали также и кровлю. В планах предприятия - ремонт фасада дома на ул. Искусств, 14 и ул. Коцарской, 23.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  капремонт, фасады, харьков
 
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