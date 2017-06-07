Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов

В нескольких дома из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, по адресам:
Киевский район:
наб. Харьковская, 3 до 20:00 07.06.17 г.
Шевченковский район:
ул. Академика Погорелова (Краснозорская). 1-50 (ч/с), ул. Солдатская 1-17 (ч/с) до 20:00 07.06.17 г.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
влажн.:
давл.:
ветер: