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07.06.2017  08:10   

Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов

В нескольких дома из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности, по адресам:

Киевский район:
наб. Харьковская, 3 до 20:00 07.06.17 г.

Шевченковский район:
ул. Академика Погорелова (Краснозорская). 1-50 (ч/с), ул. Солдатская 1-17 (ч/с) до 20:00 07.06.17 г.

Тэги:  вода, харьков
 
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