07.06.2017 15:01

Часть Салтовки на сутки останется без воды: список адресов

В части Московского, Киевского и Немышлянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



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Как сообщили в Харьковводоканале, с 8:00 14 июня по 8:00 15 июня будет прекращено водоснабжение

части Московского и Киевского районов, ограниченной:

ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;



части Немышлянского района ограниченной:

пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.



Полный список адресов, где отключат воду