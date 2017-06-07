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07.06.2017  15:01   

Часть Салтовки на сутки останется без воды: список адресов

В части Московского, Киевского и Немышлянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


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Как сообщили в Харьковводоканале, с 8:00 14 июня по 8:00 15 июня будет прекращено водоснабжение

части Московского и Киевского районов, ограниченной:
ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;

части Немышлянского района ограниченной:
пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

Полный список адресов, где отключат воду

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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