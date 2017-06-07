Часть Салтовки на сутки останется без воды: список адресов

В части Московского, Киевского и Немышлянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Как сообщили в Харьковводоканале, с 8:00 14 июня по 8:00 15 июня будет прекращено водоснабжение
части Московского и Киевского районов, ограниченной:
ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
части Немышлянского района ограниченной:
пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.
Полный список адресов, где отключат воду
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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