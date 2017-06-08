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08.06.2017  15:33   

В Подворках и Солоницевке двое суток будет воды

С 21:00 8 июня до 4:00 10 июня будет прекращено водоснабжение в поселках Подворки, Солоницевка, на ул. Залютинской, 8 (кафе), ул. Залютинской, 10 (АЗС).


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водовода.

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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