В Подворках и Солоницевке двое суток будет воды

С 21:00 8 июня до 4:00 10 июня будет прекращено водоснабжение в поселках Подворки, Солоницевка, на ул. Залютинской, 8 (кафе), ул. Залютинской, 10 (АЗС).
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водовода.
Телефон для справок: 712-08-40.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажн.:
давл.:
ветер: