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08.06.2017  16:45   

Харьковские многоэтажки хотят утеплить по американской технологии

Городская власть намерена реализовать пилотный проект по утеплению жилых домов с Агентством США по международному развитию (USAID).


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 8 июня, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.
 
Он напомнил, что Харьковский городской совет сотрудничает с USAID в рамках проекта «Муниципальная энергетическая реформа в Украине».
 
«Агентство привлекло специалистов, которые делают расчеты относительно того, какую можно получить экономию в потреблении тепла и электроэнергии. Для проведения расчетов мы предложили несколько типовых домов в пять, девять, двенадцать и шестнадцать этажей, которые наиболее распространены в Харькове и где установлены общедомовые приборы учета тепла. Американские коллеги предложат нам проект, суть которого заключается в том, чтобы модернизировать жилые дома для получения максимального эффекта экономии тепловых и энергоресурсов. Если результаты пилотного проекта нас устроят, то дальше мы будем заниматься утеплением домов уже собственными силами», - отметил Роман Нехорошков.
 
По его словам, реализация пилотного проекта начнется ближе к концу года. Подобный проект USAID реализовало уже в 27 городах.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дом, проект, энергоэффективность, харьков, утепление
 
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