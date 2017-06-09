Где в Харькове не будет воды 9 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Метростроителей, 29 (п. №2, стояк) до 17:00 09.06.17 г.
Московский район:
ул. Родниковая, 3(п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 134 (п. №3, стояк), 65-А (п. №4, стояк) до 20:00 09.06.17 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова 17, 19, 21 до 20:00 09.06.17 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-А до 20:00 09.06.17 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 55-А (п. №1, стояк) до 20:00 09.06.17 г.
Холодногорский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 48 (п. №3,спаренный стояк), ул. Золочевская 28-А (п. №3, стояк), ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 09.06.17 г., пос. Подворки, 1-100 (ч/с), пос. Солоницевка 1-100 (ч/с), ул. Залютинская 8, 10; Кафе, АЗС. до 04:00 10.06.17 г.
Шевченковский район:
ул. Космонавтов, 4 (п. №3, подъезд) до 17:00 09.06.17 г., ул. Новопрудная, 9-А (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.06.17 г.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: