09.06.2017 18:17

Харьков – лидер по установке счетчиков воды льготникам

В этом году харьковчанам льготных категорий установили почти 11 тысяч индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.



Domik.ua

Об этом сегодня, 8 июня, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономическому развитию и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

Таким образом, план по установке счетчиков для льготных категорий граждан на 2017 год был перевыполнен за пять месяцев.

«За неделю принимаем около 200 заявок на установку квартирных приборов учета по горячему водоснабжению, около 220 – по холодному. Также за неделю мы устанавливаем в среднем 290 счетчиков, оформляем 160-170 лицевых счетов. На следующей сессии будем просить средства на установку еще 10 тысяч приборов учета для льготников. В целом, Харьков серьезно опережает все города Украины в части установки как индивидуальных, так и общедомовых счетчиков: мы уже шагнули за 50%. Ни Киев, ни Львов, ни Днепр, ни Одесса этого не сделали», - отметил Алексей Богач.