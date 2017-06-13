13.06.2017 07:29

Как готовятся к зиме районы Харькова

В Основянском и Новобаварском районах к зиме готовы около 30% домов.



Пресс-служба горсовета

Выездные совещания по подготовке города к работе в осенне-зимний период 2017-2018 отопительного года прошли сегодня, 12 июня, в администрациях Основянского и Новобаварского районов.



Как сообщил заместитель начальника управления контроля обеспечения жилого фонда КП «Жилкомсервис» Алексей Воронин, в Основянском районе из 1148 жилых домов к следующему отопительному сезону комплексно готовы 344, что составляет 30%. В частности, коммунальные службы ремонтируют внутридомовые сети, особое внимание уделяется проблемным участкам сетей.

В Новобаварском районе из 1182 жилых домов к отопительному сезону комплексно подготовлено 326, что составляет 28%.

На совещаниях также отмечалось, что в этом году планируется отремонтировать 33 мягкие и 76 шиферных кровель в Основянском районе и 46 мягких и 134 шиферные - в Новобаварском. Кроме того, отдельно будет изучен вопрос старых домов с печным отоплением, чтобы минимизировать пожарные риски и найти альтернативу для людей, которые пользуются электрическими обогревателями. Также на контроль взяты все дома, где необходимо предупредить подтопления. Специалисты изучают, как снизить риски затопления подвалов и где нужно отремонтировать водосточные трубы. Также коммунальные службы будут готовить к зиме подъезды - стеклить окна, ремонтировать входы, отмостки и т.д.

По информации руководителей всех коммунальных служб, предприятий и учреждений Основянского и Новобаварского районов, в школах, детсадах, больницах и клубах по месту жительства подготовка к зиме идет по графику.

Дорожные службы также готовятся к зиме - ремонтируют технику, некоторые коммунальные предприятия планируют закупить новое оборудование. В городе готовят запас песка и соли для посыпания дорог зимой.