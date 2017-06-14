14.06.2017 09:10

Где в Харькове не будет воды 14 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Мира, 80 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 14.06.17 г.

Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20, 20-а, пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44-а (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а, 59-б, 59-в, 59-г, ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80, пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 134-б (п. №6, стояк) до 20:00 14.06.17 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 54 (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 21 до 19:20 14.06.17 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 18-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Южно-Проектная, 28 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 14.06.17 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 12 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №1) до 20:00 14.06.17 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г.

Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 10 до 20:00 13.06.17 г., пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №6, спаренный стояк), ул. Клочковская, 276-б до 17:00 14.06.17 г.