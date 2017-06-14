Где в Харькове не будет воды 14 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 80 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 14.06.17 г.
Киевский район:
ул. Продольная, 1-б (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20, 20-а, пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44-а (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а, 59-б, 59-в, 59-г, ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80, пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 134-б (п. №6, стояк) до 20:00 14.06.17 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 54 (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 до 19:20 14.06.17 г.
Основянский район:
Мерефянское шоссе, 18-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Южно-Проектная, 28 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 14.06.17 г.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 12 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №1) до 20:00 14.06.17 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.17 г.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 10 до 20:00 13.06.17 г., пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №6, спаренный стояк), ул. Клочковская, 276-б до 17:00 14.06.17 г.
Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: