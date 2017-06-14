14.06.2017 12:25

В Харькове вводят «долгоиграющее» уличное освещение

В городе продолжают замену уличных светильников на энергосберегающие.



// city.kharkov.ua

Сегодня, 14 июня, энергосберегающие светодиодные светильники установили в частном секторе по 1-му и 2-му Омским въездам.



До этого территорию въездов освещали ртутные фонари старого образца. По словам директора КП «Горсвет» Алексея Куяна, уровень освещенности в микрорайоне был низкий - из-за частых перепадов напряжения фонари выходили из строя и мигали. Сегодня коммунальщики установили здесь 13 новых энергосберегающих светодиодных светильников.



«Преимущество светодиодных светильников в том, что они работают с напряжением от 110 Вольт и в случае перепадов напряжения (даже до 300 Вольт), что особенно характерно для частного сектора, не выходят из строя. При этом срок эксплуатации новых ламп намного больше», - отметил Алексей Куян.



По его словам, с начала года в Харькове уже заменено более 500 фонарей. До конца года КП «Горсвет» планирует установить около 1,5 тыс. светодиодных светильников, заменив, таким образом, 60% всех ртутных светильников города. Как отметил Алексей Куян, сегодня очень актуален вопрос энергоэффективности, в связи с чем уже в следующем году все ртутные фонари города будут заменены на натриевые лампы или энергосберигающие светодиодные светильники.



Отметим, уровень освещенности Харькова на сегодняшний день составляет 98,3%. До конца года в КП «Горсвет» планируют достичь показателя в 98,7%.