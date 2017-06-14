14.06.2017 17:27

Жилые дома в Покотиловке и Будах переведут на индивидуальное отопление

На областном штабе обсудили подготовку Харьковского района к осенне-зимнему периоду.



Otoplenie-Doma.org

Одним из главных вопросов, которые поднимались во время заседания, было внедрение энергоэффективных мероприятий, переход ряда объектов социальной сферы на альтернативное топливо, а населения - на индивидуальное отопление.



Так, в этом году планируется капитальная реконструкция и модернизация четырех котельных района с заменой устаревшего оборудования на энергоэффективное.



Кроме того, к началу отопительного сезона 2017-2018 годов в районе планируется остановить работу четырех котельных в поселках Буды и Покотиловка и перевести жителей на индивидуальное отопление. С жителями поселков проводится разъяснительная работа. Для изготовления соответствующей проектной документации на работы по строительству усиливающих газопроводов низкого и среднего давления и усиливающего ШРП в этом году из районного бюджета выделены средства: Покотиловскому поселковому совету - 551 тыс. грн, Будянскому поселковому совету - 1 млн 650 тыс. грн.



Как отметил по итогам заседания директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк, работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в Харьковском районе проходит удовлетворительно, в соответствии с составленными графиками.



Итоги проведенной работы по подготовке будут подводиться в сентябре текущего года.