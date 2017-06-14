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14.06.2017  17:27   

Жилые дома в Покотиловке и Будах переведут на индивидуальное отопление

На областном штабе обсудили подготовку Харьковского района к осенне-зимнему периоду.


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Одним из главных вопросов, которые поднимались во время заседания, было внедрение энергоэффективных мероприятий, переход ряда объектов социальной сферы на альтернативное топливо, а населения - на индивидуальное отопление.

Так, в этом году планируется капитальная реконструкция и модернизация четырех котельных района с заменой устаревшего оборудования на энергоэффективное.

Кроме того, к началу отопительного сезона 2017-2018 годов в районе планируется остановить работу четырех котельных в поселках Буды и Покотиловка и перевести жителей на индивидуальное отопление. С жителями поселков проводится разъяснительная работа. Для изготовления соответствующей проектной документации на работы по строительству усиливающих газопроводов низкого и среднего давления и усиливающего ШРП в этом году из районного бюджета выделены средства: Покотиловскому поселковому совету - 551 тыс. грн, Будянскому поселковому совету - 1 млн 650 тыс. грн.

Как отметил по итогам заседания директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк, работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в Харьковском районе проходит удовлетворительно, в соответствии с составленными графиками.

Итоги проведенной работы по подготовке будут подводиться в сентябре текущего года.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  отопление, харьков
 
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