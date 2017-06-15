15.06.2017 09:24

Где в Харькове не будет воды 15 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (п. №1, стояк) до 17:00 15.06.17 г., ул. Астрономическая 37, 39, 44-а, 44-б, 44-в, пр. Жуковского 1, 3, 5, 7 до 20:00 15.06.17 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 134-б (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г, 18-д, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 17:00 15.06.17 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-а, 59-б, 59-в. 59-г, ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80 до 20:00 15.06.17 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 54 (п. №1, стояк) до 17:00 15.06.17 г., пос. Кулиничи (все улицы) ул.Ткачевская 1-70 (ч/с) до 20:00 15.06.17 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), ул. Добролюбова, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.17 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 302 (стояк) до 12:00 15.06.17 г., пер. Руставели, 11 до 15:00 15.06.17 г., ул. Южнопроектная, 28 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 15.06.17 г.

Слободской район:

пер. Зерновой, 5-а до 17:00 15.06.17 г., ул. Танкопия, 22-б (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.17 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая) 54(п. №1, стояк), ул. Золочевская, 22 (п. №3-4), ул. Полтавский Шлях, 22 (п. №1) до 20:00 15.06.17 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк) до 17:00 15.06.17 г., ул. Шатиловская (Ленина), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 15.06.17 г.